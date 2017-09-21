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Beşiktaş derbisinde kaleyi Volkan Demirel koruyacak !

Süper Lig'de sonucu merakle beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 2 gün kala iki takımda da hareketli saatler yaşanıyor.Fenerbahçe'de son günlerin eleştirilen ismi Volkan Demirel'in derbide kalede olacağı öğrenildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:56
Beşiktaş derbisinde kaleyi Volkan Demirel koruyacak !

Derbiye iki gün kala Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında kalesini kimin koruyacağı belli oldu. Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen, gelen her 2 şuttan 1'inde topu ağlarında gören Volkan Demirel derbide sahada olacak.

TECRÜBESİ NEDENİYLE KALEYE GEÇİYOR

Aykut Kocaman, yediği hatalı goller nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken ve Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyundurduğu tecrübeli kaleci Volkan Demirel'e derbide şans verecek. Volkan'ın Kadıköy'de hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a karşı forma giydiği maçlarda yenilgi yüzü görmemesi ve büyük bir özgüvene sahip olması nedeniyle Aykut Kocaman'ın böyle bir karar aldığı öğrenildi.
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