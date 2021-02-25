Beşiktaş- Denizlispor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

25 Şubat Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş- Denizlispor karşılaşması için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı takım yarınki maçta yeşil- siyahlıları konuk edecek. Süper Lig'in 27 haftasında heyecan gitgide yükselirken şampiyonluk adımları ağır ağır atılmaya başlandı. Siyah-beyazlı takımın hedefi zirveyi zorlamak heyecanlı karşılaşma 25 Şubat Cuma günü Saat 19:00'da Vodafone Park'ta gerçekleşecek. Kıyasıya rekabetin sahneleneceği maçın hakemi ise tecrübeli hakem Cüneyt Çakır olarak belirlendi. Yardımcı hakem ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran olacak.

Geçen hafta oynanan maçları bay geçen Beşiktaş, zirve lideri olan Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunarak ikinci sırada yerini aldı. Siyah-beyazlı takımın yarın karşılaşacağı Denizlispor ise 21 puan düşme hattında bulunuyor.

Muhtemel İlk 11

Yarın oynanacak olan Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında Beşiktaş için muhtemel ilk 11'ler şekilde sıralandı; Ljajic, Larin, aboubakar, Domagoj Vida, Rıdvan, Souza, Welinton, Atiba, Rosier, Ersin, Gökhan

Denizlispor, için muhtemel ilk 11 belli olması durumunda güncelleme yapılacaktır.

Ligin ilk yarısında siyah-beyazlı takım ile Denizlispor karşı karşıya gelmiş, Denizlispor Beşiktaş karşısında 3-2 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta, oynanacak olan maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 adet sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza Denizlispor ile yapılacak olan maçta sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28 haftasında deplasmanda yer alamayacak. Süper Lig 28. haftada Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak olan maçta futbolcuların sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Denizlispor Beşiktaş ile Karşılaşmasına Eksik Çıkıyor

Yeşil-siyahlı takımda Özgür Çek ve Veton Tusha’nın sakatlıkları bulunuyor.

Diğer yandan Denizlispor'un rakibi Beşiktaş, çıkmış oldu son 13 maçta sadece 1 kez mağlubiyeti yaşadı. Siyah-beyazlı takım Süper Lig'de son 20 karşılaşmada güzel bir başarı elde etti.