Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bu zorlu mücadelede maçın hakemi Sarper Barış Saka olacak, öte yandan Vodafone Park'ta 20.45'te başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TEK MAÇ OYNANACAK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sezon son 16 turu maçları da tek karşılaşma olarak oynanıyor. Kura gereği Beşiktaş'ın evinde oynanacak olan karşılaşmada 90 dakika içerisinde kazanan taraf çıkmazsa maç 30 dakika uzayacak. 120 dakika sonunda iki taraftan biri yine sahadan galip olarak ayrılmazsa seri penaltı atışları üst tura çıkacak olan takımı belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkları nedeniyle kadroya giremeyen Adem Ljajic ve Gökhan Töre bu karşılaşmanın maç kadrosuna alındı. Rosier, Vida ve Atakan Üner ise Türkiye Kupası'nda Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, N’Koudou, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Samudio, Tunay Torun, Fernando, Skoda

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 02:01