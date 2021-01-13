Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Rizespor'u ağırlayacağı maç hangi kanalda? saat kaçta? muhtemel 11'ler... Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bu zorlu mücadelede maçın hakemi Sarper Barış Saka olacak, öte yandan Vodafone Park'ta 20.45'te başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TEK MAÇ OYNANACAK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sezon son 16 turu maçları da tek karşılaşma olarak oynanıyor. Kura gereği Beşiktaş'ın evinde oynanacak olan karşılaşmada 90 dakika içerisinde kazanan taraf çıkmazsa maç 30 dakika uzayacak. 120 dakika sonunda iki taraftan biri yine sahadan galip olarak ayrılmazsa seri penaltı atışları üst tura çıkacak olan takımı belirleyecek.

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkları nedeniyle kadroya giremeyen Adem Ljajic ve Gökhan Töre bu karşılaşmanın maç kadrosuna alındı. Rosier, Vida ve Atakan Üner ise Türkiye Kupası'nda Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, N’Koudou, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Samudio, Tunay Torun, Fernando, Skoda

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 02:01
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
13 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu, BİM...
13 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu, BİM...
  1. GUNCEL