Beşiktaş - Bursaspor maçından notlar

- Şenol Güneş'ten milli takım açıklaması

- Burak Yılmaz tribünlere çağırıldı

- Burak Yılmaz bir maç aradan sonra 11'de

- Shinji Kagawa kulübede

- Kagawa'ya Japon selamı

- Beşiktaş'ta 4 isim sarı kart sınırında

- Samet Aybaba'dan tek değişiklik

- Bursaspor'da sınırda 3 isim var

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın konuğu Bursaspor oldu. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Erdem Bayık üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor karşısında Antalyaspor maçının ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Caner Erkin'in yerine kart cezası sebebiyle geçen hafta forma giyemeyen Burak Yılmaz'a görev verdi.

Kalede formayı Karius'a teslim eden Güneş, savunma hattını Gökhan Gönül, Vida, Mirin ve Adriano'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Atiba - Dorukhan ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam ileride ise Güven, Ljajic ve Lens'i sahaya sürdü. Güneş'in gol yolundaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım ile anlaştığı ve sezonun sonuna kadar hem milli takımı hem de Beşiktaş'ı çalıştıracağı yönünde çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, "Benim bilgim yok. Sosyal medyaya katılmıyorum. Onlara dönersek bu işi bırakmak gerekiyor. Dalgalar nereye gidiyor bilmiyorum ama daha önce sosyal medya beni gönderiyordu. Şimdi de 3 senelik mukavele yaptırıyorlar" dedi.

BURAK YILMAZ TRİBÜNLERE ÇAĞIRILDI

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Burak Yılmaz, siyah beyazlı taraftarlar tarafından ilk kez tribünlere çağırıldı. Daha önce çıktığı maçlarda bazı taraftarlardan tepki gören Burak Yılmaz, Bursaspor karşılaşmasının öncesinde tribünlere çağırılarak alkışlandı.

BURAK YILMAZ BİR MAÇ ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ

Siyah beyazlı ekipte Burak Yılmaz bir maçlık aranın ardından ilk 11'e geri döndü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Antalyaspor karşısında takımını yalnız bırakan Burak Yılmaz, Bursaspor karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

SHINJI KAGAWA KULÜBEDE

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Bursaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Japon futbolcu Antalyaspor deplasmanında 81'inci dakikada oyuna dahil olmuş ve 3 dakikada 2 gol atarak teknik direktör Şenol Güneş ve taraftarın beğenisini kazanmıştı.

KAGAWA'YA JAPON SELAMI

Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yedek kulübesinde bulunan Shinji Kagawa'yı da es geçmedi. Tecrübeli futbolcu tribünlerin önüne geldiğinde Japon selamı verirken, tribünlerden de aynı şekilde geri dönüş aldı. Tribünlerde Japon bayrağının da yer alması dikkat çekti.

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Siyah beyazlı ekipte Bursaspor karşılaşmasında 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Gary Medel; Bursaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

SAMET AYBABA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Atiker Konyaspor maçının 10'uncu dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tunay Torun'un yerine Saivet'e görev verdi. Bursaspor'un Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i şöyle: Muhammed, Barış, Vergini, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Yusuf, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir.

BURSASPOR'DA SINIRDA 3 İSİM VAR

Yeşil beyazlı ekipte Beşiktaş karşılaşması öncesinde 3 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev alan Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara ile karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Burak Kapacak sarı kart görmeleri halinde yeşil beyazlı ekibin gelecek hafta iç sahada oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

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