Beşiktaş, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() -  Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda...

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - 
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının da yapıldığı antrenman, taktik çalışması, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 
Öte yandan siyah-beyazlılar kaptan Necip Uysal'ın doğum gününü tesislerde pasta keserek kutladılar.
Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta BB. Erzurumspor'u konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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