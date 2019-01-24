Beşiktaş, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının da yapıldığı antrenman, taktik çalışması, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlılar kaptan Necip Uysal'ın doğum gününü tesislerde pasta keserek kutladılar.

Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta BB. Erzurumspor'u konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)