- Şenol Güneş'ten iki değişiklik

- Burak Yılmaz 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de

- Vida cezalı, sınırda 2 isim var

- Yeni transfer Muhayyer Oktay maç kadrosunda

- Beşiktaş 'Türkiye İhracatla Yükselecek' pankartıyla sahaya çıktı

- Göksel Gencer unutulmadı

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'de 19'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu çalarken, yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş BB Erzurumspor karşısına Akhisarspor maçından iki değişiklikle çıktı. Sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Vida'nın yerine Necip'i, Caner Erkin'in yerine de Adriano'yu görevlendiren Güneş, defans hattını Gökhan Gönül, Necip, Mirin ve Adriano'dan oluşturdu. Orta sahada Medel, Dorukhan ikilisini bozmayan Şenol Güneş, hücumda Quaresma, Ljajic ve Lens'i 11'e yazdı. Tecrübeli teknik adamın ileri uçtaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

BURAK YILMAZ 4 BİN 72 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Beşiktaş'a transfer süreci 1.5 sezona yayılan ve en sonunda 3 Ocak tarihinde transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, 12 yıl aradan sonra siyah beyazlı forma ile taraftarın önüne çıktı. Beşiktaş forması ile kendi taraftarı önünde son maçına 2 Aralık 2007 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında çıkan golcü oyuncu 4 bin 72 gün sonra tekrar Dolmabahçe'ye geldi. 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen Burak 1.5 sezon kaldığı Beşiktaş'tan 2007-2008 sezonunun devre arasında Holosko transferinde Koray ile birlikte 5 milyon Euro ödenerek Manisapor'a gönderilmişti. Manisa'dan sonra Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Beijing Gouan formaları giyen Burak, en sonunda Beşiktaş'a geri dönmüştü. Uzun zamandır Burak'a tepkili olan ve geçen sezon transfer edilmemesini sağlayan Beşiktaş taraftarı yıldız oyuncuya ısınma hareketleri esnasında büyük tepkiler göstermedi. Isınma hareketleri ve ardından statta yapılan kadro anonsu sırasında bazı taraftarlar Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bazı taraftarlar da golcü oyuncuya alkışlarla destek verdi.

VIDA CEZALI, SINIRDA 2 İSİM VAR

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor karşısındaki tek eksiği Domagoj Vida oldu. Geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisarspor karşılaşmasında 4'üncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Hırvat stoper, BB Erzurumspor maçında takımını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı takımda Burak Yılmaz ve Adem Ljajic de 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında sahada olmayacak.

YENİ TRANSFER MUHAYYER OKTAY MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayyer Oktay, BB Erzurumspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi. Fortuna Düsseldorf'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, antrenman performansıyla Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı ve Erzurumspor maçının kadrosuna alındı. Muhayyer'in yanı sıra genç oyuncu Ersin Destanoğlu da karşılaşma kadrosuna dahil edilen diğer bir genç isim oldu.

BEŞİKTAŞ 'TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELECEK' PANKARTIYLA SAHAYA ÇIKTI

İki takım oyuncuları mücadele öncesinde seremoniye 'Türkiye İhracatla Yükselecek' pankartıyla çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda amaç ihracatta farkındalık yaratmak. Toplumun tüm kesimlerine ihracatı tanıtmak ve benimsetmek için harekete geçen TİM, 2019 yılını 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik Yılı' ilan etti. Bu kapsamda Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar 'Türkiye İhracatla Yükselecek' pankartıyla sahaya çıkacak.

GÖKSEL GENCER UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer mücadele öncesinde unutulmadı. 44 yaşında hayata gözlerini yuman Gencer için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan ve şu anda BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek lehine de tezahüratlarda bulundu.

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