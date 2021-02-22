Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'derbilere yabancı hakem' talebi!

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, derbilerde yabancı hakemlerin görev alması gerektiğini belirtti. Sabah yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Çebi, hakemlerin sürekli eleştirildiğini ve kulüp başkanlarının sürekli kendisini aradığını belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamasını yorumladı. Hiçbir hakemle ilgili birilerini aramadığını kaydeden Ahmet Nur Çebi, gerçekten büyük hatalar söz konusu olunca açıklama yaptığını aktardı. İyi futbolcuların yurt dışından transfer edildiğini kaydeden Çebi, aynı şekilde hakemlerin de yurt dışından getirilebileceğini belirtti. Çebi, özellikle derbi maçları için yabancı hakemlerin getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Geçmiş dönemlerde sırf taraftarın talepleri üzerine milyonlarca liranın boşa akıtıldığını aktaran Çebi, gereksiz transferlerin Türk futbolunu gerilettiğini aktardı. Yurt dışında para etmeyen futbolculara Türkiye'de milyonların akıtıldığını aktaran Çebi, transferde taraftarı memnun etmek için yapılan transferlerin büyük ekonomik borçlanmalara yol açtığını ifade etti. Sadece şov maksatlı olan ve taraftarın gazını almaya yönelik pahalı transferler nedeniyle uzun yıllar boyunca Türk futbolunun yerinde saydığını ifade eden Çebi, popülizmin yol açtığı zararları bugün herkesin gördüğünü dile getirdi.

Siyasetçilerin futbola etkisi var mı?

Siyasetin futbola etkisi olduğunu söyleyenlerin olduğunu ancak kendisinin siyasilerin herhangi bir etkisiyle karşılaşmadığını kaydeden Çebi, eleştirilerin yersiz olduğunu belirtti. Siyasetçilerin de diğer vatandaşlar gibi birer takım tuttuğunu hatırlatan Çebi, buna rağmen sporun gidişatına etki edecek haksız müdahalelerin asla gerçekleşmediğini kaydetti. Devletin her takıma eşit mesafede durmaya çalıştığını yakından gözlemlediğini aktaran Çebi, devletin takımlara eşit şekilde yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, öte yandan koronavirüs salgını döneminde sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini kaydetti. Çebi, devletin bu dönemdeki girişimlerinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.