Beşiktaş Başakşehir maçı ertelenecek mi? Beşiktaş Stopersiz kaldı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yakalanıp atlattığı Koronavirüs Beşiktaş'ı bırakmıyor. Siyah beyazlı ekipte Koronavirüs depremi yaşanıyor. Türkiye'de takımlar hangi futbolcunun Koronavirüs'e yakalandığını açıklamıyor. Ancak gelen bilgilere göre Beşiktaş'ta hangi oyuncular Koronavirüs sorusu yanıt buluyor.

Sorun Defansta!

Beşiktaş'ta Koronavirüse yakalanan isimlerin hepsinin defans bölgesinden olduğu öğrenildi. 7 oyuncunun sağ bek, sol bek ve stoperlerden oluştuğu bilgisi kulüpten sızdı. Vida ismi açıklanan tek isim olurken diğerlerin ismi bilinmiyor.

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman?

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş Başakşehir'le karşılaşacak. Milli ara nedeniyle Beşiktaş Başakşehir maçı 21 Kasım cumartesi oynanacak.

Beşiktaş Başakşehir ertelenir mi?

Futbol takımlarında maç erteleme 20'nin üzerinde bir vaka olduğu durumda oluyor. Bu sebeple Beşiktaş istese de Beşiktaş Başakşehir maçını ertelemek o kadar kolay değil.