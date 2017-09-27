Beşiktaş Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor !

Q7'DEN ASİST, TALİSCA'DAN GOL

42. dakikada Babel'in pasında Cenk'in vuruşu kaleci Gulacsi'den döndü. 43. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.

​LEİPZİG 2. YARIDA DAHA İYİYDİ

İkinci yarıya Leipzig daha iyi başladı. 48. dakikada Forsberg'in uzaklardan şutu üst direği yalayıp auta gitti. 52'de Sabitzer çok sert vurdu, Fabri köşeden çıkardı. 83'te Sabitzer'in çaprazdan şutu üst direkten auta çıktı.

PORTO, FRANSA'DA ŞOV YAPTI

88'de Tosic kaleci ile karşı karşıya kaldı ama mutlak golü harcasa da 3 puan Beşiktaş'ın oldu. Gruptaki diğer maçta Porto deplasmanda Monaco'yu Aboubakar (2) ve Layun'un golleriyle 3-0 yendi..