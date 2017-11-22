Beşiktaş Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor !

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda dün akşam oynanan 5.maçların sonunda Beşiktaş grubundan lider çıkmayı garantileyerek bir ilke imza attı.Beşiktaş grubundan lider çıkmayı başaran ilk Türk takımı oldu.İlk yarıda Felipe'nin golüyle 1-0 öne geçen Porto'ya cevap gecikmedi..Golden yaklaşık 20 dakika sonra Cenk Tosun'un muhteşem asistinde Talisca topu ağlara gönderdi ve maç bu skorla tamamlandı.Maçın hemen hemen her bölümünde rakibinden üstün oynayan temsilcimiz Beşiktaş tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı.

Beşiktaş, bu sezon grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı ve adını üst tura yazdırdı..

Şampiyonlar Ligi organizasyonunda daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe, adlarını üst tura yazdırma başarısı gösterirken, her iki ekip de 2. olarak gruptan çıkma başarısı göstermişti..