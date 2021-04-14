Beşiktaş - Ankaragücü Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? Muhtemel 11

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Ankaragücü'nü misafir olarak ağırlıyor. Lider siyah-beyazlı takım şampiyonluk yarışında yoluna ağır bir darbe almadan devam etmek istiyor. Sarı Lacivertli takım ise ise deplasmanda rakibi ile karşılaşacağı maçta, kazanmanın ince detaylarını hesaplıyor. sarı-lacivertli takım oynayacağı maçta siyah-beyazlı rakibinden puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, her iki takımın da merak ettiği soru olan, Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte BJK Ankara maçı muhtemel 11'leri!

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda siyah-beyazlı takım ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Beştepe Tesisleri'nde yapılan antreman, öncelikli olarakısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmaları gibi çalışmalar ile idmanlarını sürdüren futbolcular, çalışmanın ardından antrenmanı soğuma hareketlerini yaparak sonlandırdı

Saba Lobjanidze ve Assane Diousse fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam ederken, Atakan Çankaya ile Ricardo Friedrich ise adaptasyon odaklı çalışmalar yaptı.

Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında yaşamış olduğu sakatlık nedeniyle oyuna kaldığı yerden devam edemeyen Torgeir Borven'in ise tedavisine devam edildi.

MKE Ankaragücü, siyah-beyazlı takım ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Her iki takımında taraftarlarının oldukça merak Ettiği diğer bir konu ise, 16 Nisan Cuma günü gerçekleşecek olan maçın detayları. Beşiktaş ve Ankaragücü, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da kıyasıya rekabeti başlayacak. heyecan dolu bu maç Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel ilk 11'ler;

Beşiktaş için muhtemel ilk 11: Rosier, Ersin, Vida, Welinton, Dorukhan, Atiba, N’Sakala, Oğuzhan, Larin, Cenk, Ghezzal

Ankaragücü için muhtemel ilk 11: Kitsiou, Korcan, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Borven, Alper, Paintsil, Badji, Alper