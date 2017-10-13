Galeriler Videolar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106226
ALTIN
152.101
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8298
EURO
4.2966
Beşiktaş Ankara'da dondu kaldı ! Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş maçı golleri
Son Dakika
Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş maçı golleri
Ak Parti'den resmi açıklama geldi ! OHAL uzatılıyor mu ?
Ak Parti'den resmi açıklama geldi...
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5 Soru Sordu!
Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5...
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını kesti
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını...
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!

Beşiktaş Ankara'da dondu kaldı ! Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş maçı golleri

Süper Lig'de 8.haftanın açılış maçında Beşiktaş , Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.Lige verilen milli aranın sona ermesiyle ligde heyacan kaldığı yerden devam edecek..Gençlerbirliği ,Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

13 Ekim 2017 Cuma 21:59
Beşiktaş Ankara'da dondu kaldı ! Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş maçı golleri

Başkent Ankara'da Gençlerbirliği ile Beşiktaş haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi.Şampiyonlar Ligi öncesi moral arayan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyetti.Ancak işler umulduğu gibi gitmedi.Gençlerbirliği maça hızlı başladı ve 16.dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.Beşiktaş bu gol karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremeyince ilk yarı bu skorla tamamlanmış oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı.İlk yarıda etkisiz olan Lens'in yerine Ryan Babel büyük umutlarla transfer edilen Negredo'nun yerine ise Quaresma oyuna dahil oldu.Oyuna  46.dakikada giren Ryan Babel 48.dakikada yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Babel sadece 2 dakika oyunda kalabildi.Oyundan kopmayan Beşiktaş Gençlerbirliği kalesini abluka altına aldı.Kaptırılan top sonrası kontraya yakalan Beşiktaş  73. dakikada Aleksandar Scekic'in golüyle 2-0 geriye düştü.

Bu skordan sonra bütün riskleri alan Beşiktaş iyice yüklenmeye başladı.Quaresma'nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu penaltı kazanan Beşiktaş , Cenk Tosun'un golüyle maçı 2-1 'e getirdi.

Beşiktaş maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı...

Son Güncelleme: 13.10.2017 22:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda Turan mı ?
Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda Turan mı ?
Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta ? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Gençlerbirliği Beşiktaş maçı saat kaçta ? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Beşiktaşlı Medel kadro dışı
Beşiktaşlı Medel kadro dışı
Yıldırım Demirören'den yabancı kuralı ve video hakem açıklaması !
Yıldırım Demirören'den yabancı kuralı ve video hakem açıklaması !
Dünyaca ünlü futbolcu Cumhurbaşkanı oldu !
Dünyaca ünlü futbolcu Cumhurbaşkanı oldu !
Milli sporcumuza silahlı saldırı ! Bacaklarından vuruldu
Milli sporcumuza silahlı saldırı ! Bacaklarından vuruldu
Messi , Arjantin'i Rusya'ya götürüyor !
Messi , Arjantin'i Rusya'ya götürüyor !
Galatasaray'ın efsanelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma jesti
Galatasaray'ın efsanelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma jesti
Ampute A Milli Takımı Avrupa Şampiyonu ! Türkiye 2-1 İngiltere
Ampute A Milli Takımı Avrupa Şampiyonu ! Türkiye 2-1 İngiltere
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim