Beşiktaş Ankara'da dondu kaldı ! Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş maçı golleri

Başkent Ankara'da Gençlerbirliği ile Beşiktaş haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi.Şampiyonlar Ligi öncesi moral arayan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyetti.Ancak işler umulduğu gibi gitmedi.Gençlerbirliği maça hızlı başladı ve 16.dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.Beşiktaş bu gol karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremeyince ilk yarı bu skorla tamamlanmış oldu.

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Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı.İlk yarıda etkisiz olan Lens'in yerine Ryan Babel büyük umutlarla transfer edilen Negredo'nun yerine ise Quaresma oyuna dahil oldu.Oyuna 46.dakikada giren Ryan Babel 48.dakikada yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Babel sadece 2 dakika oyunda kalabildi.Oyundan kopmayan Beşiktaş Gençlerbirliği kalesini abluka altına aldı.Kaptırılan top sonrası kontraya yakalan Beşiktaş 73. dakikada Aleksandar Scekic'in golüyle 2-0 geriye düştü.

Bu skordan sonra bütün riskleri alan Beşiktaş iyice yüklenmeye başladı.Quaresma'nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu penaltı kazanan Beşiktaş , Cenk Tosun'un golüyle maçı 2-1 'e getirdi.

Beşiktaş maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı...