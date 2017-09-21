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Beşiktaş altyapısında deprem etkisi yaratan o değişim

Beşiktaş alt yapısında senelerdir , hemen hemen 30 yıldır görev yapan ve başta Sergen Yalçın olmak üzere birçok ismi Türk futboluna kazandıran Ufuk Pak'ın görevine son verildi.Ufuk Pak'ın yerine ise Fenerbahçe Spor Okulları'nda çalışmış Tuğba Başer'in getirild ve olanlar oldu...

21 Eylül 2017 Perşembe 11:25
Beşiktaş altyapısında deprem etkisi yaratan o değişim

Beşiktaş Spor Okulları'nın başına Fenerbahçeli bir ismin getirilmesi camiada büyük tepkiyle karşılandı.
Bu değişiklik sonrasında velilerin, taraftarların ve teknik ekipte görev alanların Beşiktaş camiasından bu göreve bir kişinin getirilmemesine tepki gösterdiği kaydedildi. Tuğba Başer'in deneyiminin olmaması da eleştirilen konuların başında geliyor.

Bundan önce de Galatasaraylı olduğu bilinmesine rağmen altyapı koordinatörlüğüne Emrah Bayraktar getirilmiş, dört yıl boyunca altyapıdan A takıma bir oyuncu dahi yükselememişti. Bayraktar'ın ve ekibinin ülkenin her köşesinden büyük paralara çok yetenekli iddiasıyla transfer ettirdiği futbolculardan da Beşiktaş faydalanamamış, camianın gösterdiği tepki üzerine görevine son verilmişti.
Emrah Bayraktar şu an yine Galatasaray'da görev yapıyor. Beşiktaş alt yapısındaki bazı veliler Tuğba Başer'in de yeniden Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.

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