Beşiktaş-Alanyaspor Maçında Cenk Tosun Takımını Öne Çıkardı!

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında Vodafone Park’ta maça çıkacak. Saat 19:00’da başlayan karşılaşmada siyah- beyazlıların ilk 11’i dikkat çekti. Sevilen oyuncu Cenk Tosun’un da korona virüs testinden negatif sonuç alması ile birlikte futbolcu ilk 11’deki yerini aldı. Bunun yanı sıra, Beşiktaş’ın büyük golcü ismi Aboubakar ise geçirdiği sakatlık nedeni ile takımının yanında forma giyemedi. Siyah- beyazlı takım, Alanyaspor ile olan maçından galibiyet alarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Cenk Tosun, karşılaşmanın 11. dakikasında attığı gol ile takımı Beşiktaş’ı 1-0’lık skor ile öne geçirdi.

33. hafta heyecanı Süper Lig’de devam ederken Alanyaspor, Beşiktaş’a konuk oldu. Siyah- beyazlı takım bu karşılaşmayı alarak en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını açmak istiyor. Karşılaşmanın hemen öncesinde Fenerbahçe’nin puanı 62 olurken rakip Beşiktaş ise 64 puana sahipti. Eğer Alanyaspor maçından galibiyet alınırsa Beşiktaş istediği gibi rakibi Fenerbahçe ile puan farkını katlayacak. Uzun süredir sahalardan uzakta kalan Cenk Tosun da Alanyaspor- Beşiktaş maçında ilk 11’de yerini alarak taraftarları sevindirdi. Ancak sakatlığı sebebi ile Aboubakar’ın bugün forma giyememesi dikkat çekti.

Tam olarak 3 yıl 4 ay ardından Vodafone Park’ta forma giyen Cenk Tosun, ilk gölünü karşılaşmanın 11. dakikasında attı. Beşiktaş’ın 11 listesinde Rosier, Vida, Ersin, Welinton, N'sakala, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Larin ve Cenk Tosun bulunuyor. Bu maçta rakip takım olan Alanyaspor’un ilk 11’inde ise Juanfran, Marafona, Tzavellas, Fatih, Ceyhun, Moubandje, Salih, Berkan, Davidson, Babacar ve Bareiro yer almakta.

Ligin ilk yarısı Cenk Tosun’un 11. dakikada atmış olduğu gol sayesinde 1-1’lik skorla sonuçlandı. Sergen Yalçın ise maç öncesinde güzel bir havanın olduğunu ve sahanın da çok güzel olduğunu belirtirken Alanyaspor hakkında oyunsal anlamda güçlü bir takım ifadelerini kullanmıştı.