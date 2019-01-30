Beşiktaş'a taraftar morali

İSTANBUL /

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan basına kapalı antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, gruplar halinde değişmeli olarak yapılan minik kale maçları ile sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma da sabah idmanında yer aldı.

Bu arada bir grup taraftar, Siyah-beyazlıların antrenmanını izledi. Futbolcular, çalışma sonunda taraftarlara imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)