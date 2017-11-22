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Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir !

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş şimdiye kadar ki performansıyla bu organizasyondan dudak uçuklatan bir gelir elde etti.Şampiyonlar Lİgi'nde grubundan lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a dev gelir ...

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:01
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir !

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda dün akşam oynanan 5.maçların sonunda Beşiktaş grubundan lider çıkmayı garantileyerek bir ilke imza attı.Beşiktaş grubundan lider çıkmayı başaran ilk Türk takımı oldu.Beşiktaş'ın bu başarısında hiç şüphe yok ki en önemli paylardan biride teknik direktör Şenol Güneş'e ait ..

Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atan Beşiktaş , şimdiye kadar bu organizasyondan da dev bir gelir elde etti. Beşiktaş,Şampiyonlar Ligi'ne giriş parası olarak 12 milyon 700 bin, havuz payından ise 22 milyon Euro almıştı.Grupta şu ana kadar 3 galibiyet ve 2 beraberliği olan Beşiktaş bu performansıyla 5.5 milyon Euro'nun  sahibi oldu.

Porto maçı sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen Beşiiktaş 6 milyon euro daha kasasına koydu.Böylelikle şuana kadar Devler Ligi geliri 46 milyon 200 bin Euro'ya yükseldi.

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