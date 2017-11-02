Beşiktaş 1-1 Monaco maç özeti Beşiktaş gruptan çıktı mı ?

Şampiyonlar Ligi'nde 4.maçında Monaco ile karşılaşan Beşiktaş sahasında 1-1 berabere kalarak yenilmezliği sürdürdü.Puanını 10'a yükselten Beşiktaş gruptaki liderliğini de devam ettirdi.Beşiktaş, 1-1 sona eren karşılaşma sonrasında gruptan çıkma şansını bir sonraki haftaya erteledi.

BEŞİKTAŞ - MONACO MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic (Dk. 69 Medel), Adriano, Hutchinson (Dk. 83 Talisca), Tolgay Arslan (Dk. 75 Mitrovic), Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun

Monaco: Subasic, Raggi, Jemerson, Glik, Jorge, Joao Moutinho, Fabinho, Tielemans (Dk. 74 Carrillo), Lemar (Dk. 26 Jovetic), Keita Balde, Marcos Lopes (Dk. 85 Diakhaby)

Şampiyonlar Ligi'nde G grubunda yer alan temsilcimiz Beşiktaş gruptaki 4.maçında Vodofone Park'ta Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaştı.Maça hızlı başlayan temsilcimiz maçın ilk dakikalarından itibaren toğu ayağında tutup oyun kontrolünü tamamen eline aldı. İlk yarı tam golsüz tamamlanıcak derken 45.dakikada Rony Lopez'in golüyle Monaco 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.Maçın ikinci yarısınada hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz 54.dakikada son günlerin en formda ismi olan Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.Maçta başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere bitti.

Beşiktaş maçın ardından puanını 10'a yükseltirken , Monaco 2 puanda kaldı.

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ TARİHİNDE

Beşiktaş'ın en golcü ismi olan Cenk Tosun dün akşam oynanan Beşiktaş - Monaco maçında da gol atarak Beşiktaş tarihine adını yazdırdı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu 4 golle avrupa kupalarında en golcü ismiydi.Cenk Tosun dün akşam attığı golle Oktay Derelioğlu'nu geride bıraktı.