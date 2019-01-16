Bergama'dan kanat takviyesi

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi vermeye hazırlanan Bergama Belediyespor, Ofspor'dan sağ kanat Ali Sinan Gayla ile sözleşme imzaladı. Ankaragücü, Tarsus İdmanyurdu, Muğlaspor gibi kulüplerde top koşturan 23 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında Karadeniz ekibinde ligde 6, kupada 1 müsabakada görev aldı. Bergama Belediyespor, Ali Sinan'la anlaşarak ara transfer döneminde kadrosuna 5. takviyesini yapmış oldu. İzmir temsilcisi Etimesgut Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam ve stoper Oğuzhan Malcı, Kemerspor 2003'ten sol bek Doğan Altınkaya ve Eyüpspor'dan forvet Yavuz Ayazoğlu ile anlaşmıştı.

14 EYLÜL KAPANDI

BERGAMA Belediyespor'da sezonun ikinci yarısı öncesi Futbol Federasyonu tarafından denetlenen Bergama 14 Eylül Stadı, zeminin müsabaka oynanmasına elverişli olmaması nedeniyle bakım yapılana kadar kapatıldı.

Ligde 26 Ocak'taki Osmaniyespor maçı Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak.

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