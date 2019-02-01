Bergama'dan kaleye takviye

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son sırada yer alan Bergama Belediyespor, ara transfer döneminin son saatlerinde Kozan Belediyespor'dan kaleci Metehan Bakkallar ile sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi 21 yaşındaki file bekçisini sezon sonuna kadar kiraladı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da profesyonel olan Metehan, sezonun ilk yarısında 6 karşılaşmada takımının kalesini korudu. Öte yandan daha önce zemini elverişsiz olması nedeniyle maçlara kapatılan 14 Eylül Stadı'nda yapılan bakım çalışmaları sonrası bu stadyumda karşılaşma oynanmasına izin verildi. Bergama ekibi 26 Ocak'ta Osmaniyespor'u Menemen'de konuk etmek zorunda kalmıştı.