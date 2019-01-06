Bergama'da takviye sürüyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son sırada yer alan Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler son olarak 2. Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrılan forvet Yavuz Ayazoğlu ile anlaştı. Ofspor'da futbola başlayıp Beylerbeyispor'da profesyonel olan 32 yaşındaki santrfor, Gölcükspor, Kırklarelispor, Altınordu, Maltepespor, Yeşil Bursa, Derincespor, Körfez İskenderunspor, Halide Edip Adıvarspor ve Bayrampaşa'da da görev aldı. Ligin ilk yarısında 1 maçta forma giyen Yavuz, 3. Lig kariyerinde 226 müsabakada 39 gol kaydetti.