Bergama ateş hattından çıktı

BERGAMA, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bayrampaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Bergama Belediyespor, 4 hafta sonra ateş hattından çıktı. 12 Bingölspor'un Çanakkale Dardanelspor'la 0-0 kaldığı haftayı çok iyi değerlendiren Bergama Belediyespor bitime 2 maç kala rakibinin 1 puan önüne geçti. Büyük sevinç yaşayan İzmir ekibi bu hafta evinde Yomraspor'la oynayacak. Son hafta Kemerspor deplasmanına çıkacak Bergama, 2 maçını kazanması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın kümede kalışını ilan edecek.