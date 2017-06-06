Galeriler Videolar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
98192
ALTIN
145.008
DOLAR
3.5265
STERLİN
4.5481
EURO
3.9685
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Suriyeli Ailelerin Gürültü Kavgası Cinayetle...
PKK'nın Malzemeleri İmha Edildi!
PKK'nın Malzemeleri İmha Edildi!
Katar Hava Yolları Krizin Eşiğinde
Katar Hava Yolları Krizin Eşiğinde
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak
Tarlada Çalışan Kadınların Üstüne Yıldırım Düştü
Tarlada Çalışan Kadınların Üstüne Yıldırım...

Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema Fatih'te düzenlenecek olan iftar yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi...

06 Haziran 2017 Salı 00:00
Benzema Fatih'te İftar Yemeğine Katılacak

FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'in 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu ve polis tarafından sorguya alınan Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı İstanbul'a getirdi. 

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Lyon'dan İstanbul'a gelen Fransız golcü Karim Benzama'yı Atatürk Havalimanı'nda Menajer Ümit Akbulut karşıladı. 

Benzemayı daha önce de İstanbul'a getiren Akbulut, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul'a geldi. Yarın Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine birlikte katılacağız" dedi.



Son Güncelleme: 06.06.2017 00:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Demirkol: Arda Turan Galatasaray'a Gelebilir
Mehmet Demirkol: Arda Turan Galatasaray'a Gelebilir
Göztepespor Kafilesi Kulüp Önünde Coşku İle Karşılandı
Göztepespor Kafilesi Kulüp Önünde Coşku İle Karşılandı
Trabzonspor'dan Rizespor'a : Ar Damarı Çatlamışlar!
Trabzonspor'dan Rizespor'a : Ar Damarı Çatlamışlar!
İzmir'de Yer Gök Sarı Kırmızı!
İzmir'de Yer Gök Sarı Kırmızı!
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Fikret Orman'dan Mesaj : Güneşli Günler Devam Edecek
Göztepespor Penaltılarla Süper Lig'e yükseldi!
Göztepespor Penaltılarla Süper Lig'e yükseldi!
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!
Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!
Aziz Yıldırım'dan Taraftarlara Müjde : 4 Futbolcu İle Anlaştım
Aziz Yıldırım'dan Taraftarlara Müjde : 4 Futbolcu İle Anlaştım
Aziz Yıldırım 1 Yıllık Seyir Cezası Kaldırıldı
Aziz Yıldırım 1 Yıllık Seyir Cezası Kaldırıldı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim