LİZBON () - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Benfica'nın konuğu olacak. Işık Stadyumu'nda TSI 23.00'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gedson, Pizzi, Cervi, Felix, Seferovic
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Benfica - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
LİZBON () - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Benfica'nın konuğu olacak. Işık Stadyumu'nda TSI 23.00'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak....
LİZBON () - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Benfica'nın konuğu olacak. Işık Stadyumu'nda TSI 23.00'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.