Bellona Kayseri Basketbol - Çukurova Basketbol: 69-73

İlyas KAPLAN / KAYSERİ ()

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Tekin Özübir (xx), Uygar Kurt (xx), Hande Öztürk (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Armstrong (x) 2, Ezgi (xx) 6, Milkjovic (xx) 5, Anderson (xxx) 19, Ivankovic (xxx) 10, Gizem (x), Gamze (xxx) 15, Melike Tuğba (xxx) 12

ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye (xx) 3, Mestdagh (xxx) 10, Gökşen (xx), Sera (xx), Sevgi (xxx) 11, Meltem (xxx) 10, Iagupova (xx) 8, Naumenko (xx) 6, Ndour Gueye (xxxx) 25

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 34-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-56

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile deplasmanda karşılaşan Çukurova Basketbol, müsabakayı 4 sayı farkla 73-69 kazandı.

Maçın ilk sayısını kaydeden Bellona Kayseri Basketbol oldu. Çukurova Basketbol, çabuk cevap verdi ve skoru dengeledi. Karşılıklı sayılar nedeniyle uzun süre eşitlik bozulmadı. Periyodun sonlarına doğru skor üstünlüğünü ele geçiren konuk takım ilk çeyreği 2 sayı farkla 17-15 önde tamamladı. 2’nci periyoda sayı ile başlayan Çukurova Basketbol, farkı korudu ve devreye 2 sayı farkla 36-34 önde girdi. Çukurova Basketbol 3’üncü periyoda 4-0’lık seri ile başladı. Kayseri Basketbol 6 sayılık farkı kapatarak öne geçti. Konuk takım tekrar öne geçerek son periyoda 8 sayı farkla 56-48'lik skorla önde başladı. Final periyodunun başlarında farkı çift hanelere çıkartan Çukurova Basketbol karşısında farkı 2 sayıya kadar düşüren Kayseri takımı müsabakadan 4 sayı farkla 73-69 mağlup ayrıldı.

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