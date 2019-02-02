Bellona Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 72-86

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, () -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aydın Karaçam (x), Murat Amaç (x), Halil Erkoç (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sims (xx) 16, Meryem (x), Ezgi (x) 3, Milkjovic (x) 7, Ivankovic (xxxx) 25, Gizem (x) 1, Gamze (x) 3, İbabwe (xxx) 17

BOTAŞ: Cuic (xxxx) 22, Erdenay (xx), Olcay (xx) 8, Melis (xx) 3, Büşra (xxx) 12, Sehernaz (xx) 3, Kübra (xxx) 16, Krivacevic (xx) 8, Aylin (xx), Williams (xx) 14

1'İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 33-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-66

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Botaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 86-72 mağlup etti.

Müsabakanın ilk dakikalarında skor üstünlüğünü ele geçiren Botaş, ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 19-23.

2’inci periyotta farkı açmaya devam eden konuk takım, devreye 7 sayı farkla önde girdi: 33-40

Üçüncü periyotta rakibin sayılarına engel olamayan Bellona Kayseri Basketbol, son çeyreğe 17 sayı geride girdi: 49-66.

Dördüncü periyotta farkı koruyan Botaş, 86-72’lik sonuçla galip geldi.

Maçın en skorer ismi Bellona Kayseri Basketbol’da 25 sayı atan Luce Ivankovic olurken, galip gelen Botaş'ta en skorer isim 22 sayı ile Cloudia Monica Cuic oldu.

(FOTOĞRAFLI)