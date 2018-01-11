Belhanda'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe açıklaması

BELHANDA'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe'den de teklif almıştım ama benim tercihim baştan beri Galatasaray'dı. İstanbul ve Galatasaray hakkında duyduklarım beni etkilemişti. Galatasaray'ın Avrupa'daki imajı benim kararımda etkili oldu. Bu sebeple teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. .Bu sezon Kadıköy'deki şanssızlığımızı da kırmak istiyoruz"

FATİH TERİM'İN GELİŞİ

"Buraya gelmeden önce de onu tanıyordum. Galatasaray tarihi için büyük bir isim. Neler yaptığını biliyorum, benden neler istediğini de biliyorum. Sahada onun için en iyisini vermeye çalışacağım.."