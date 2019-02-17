BB Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Özdilek: Öne geçtik, yakalandık ama pes etmedik

Ersel Uzğur: Basit hatalar yaptık

Salih TEKİN / ERZURUM () - Spor Toto Süper Lig’de 8 hafta sonra 3 puana 4 golle merhaba diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek, oyuncuların üzerinde ciddi baskı olmasına rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, “Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik” dedi.

Maçın ardından basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tebriği de alkışı da hak ediyorlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her maç çok önemli. İç sahadaki son üç maçta iyi oynamamıza rağmen skorla birleştiremedik. Puansal duruma baktığımızda bu maçın 3 puanın ötesinde bir müsabaka olduğunu, önümüze daha güvenli bakabilme adına, puan farkını düşürme adına önemliydi. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun oldu. Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik. Oyunu forse etmeye çalıştık. 4-2 önemli bir skor. 5-6’yı yakalayabilirdik” diye konuştu.

Futbolcuların üzerindeki baskıyı maç içerisinde hissettiklerini söyleyen Özdilek, “Oyuncularda ciddi baskı var, bu basit hatalara sevk ediyor. Zaman zaman bunu hissettik. Ama hakettiğimiz müsabaka oldu. Baskının sonucu oyunun içinde iki gol yedik. Bazen dediğim gibi beklemediğimiz anlarda goller bizi demoralize edebilir ama oyuna dahil olduk. Akabinde golleri bulmak sevindirici. Yeni oyuncuların pozitif etkisi gelecek adına çok önemli” dedi.

Maç öncesi Rashad Muhammed’in kız arkadaşının vefat haberini aldığını, bunun moralini bozduğunu anlatan Özdilek, galibiyetin de ona moral olacağını söyledi. Konuşmasında Egemen’i tebrik eden Özdilek, “Bir kere Egemen’e teşekkür ediyorum. Zaman zaman dinlendirerek oynatıyoruz ama kaptan gibi, lider gibi savaşçı kimliğiyle güven veriyor” ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor maçının bu sezonun ilklerin maçı olduğunu kaydeden Özdilek, “İlk defa kendi evimizde 4 gol atıp farklı galibiyetle bitirmek mutlu etti. Eduok 2 gol attı ama yediğimiz ikinci golde bireysel hatası var, onu göz ardı etmeyeceğiz. Biz kendi açımızdan bakıyoruz. İçeride 5 maçımız kaldı, dolayısıyla puansal anlamda kazanmak çok önemliydi” diye konuştu.

UZĞUR: BASİT HATALAR YAPTIK

Demir Grup Sivasspor antrenörü Ersel Uzğur ise golle başlayan maçın oyunlarını etkilediğini söyledi. Beraberlik golünü bulmalarını rağmen iyi olmadıklarını söyleyen Ersel Uzğur, “Öncelikle maça golle başlamak bizi etkiledi. Beraberliği bulduk. Ama bugün bizim için iyi olmayan şeyler vardı. Yaptığımız basit hatalardan, savunma hatalarından goller yedik. Bulduğumuz pozisyonlardan sadece ikisini değerlendirebildik. Kendi adımıza bunları düzeltip önümüzdeki haftada yukarıları hedeflemeye devam edeceğiz. Erzurumspor’u tebrik ediyoruz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersel Uzğur’un açıklamaları

- Mehmet Özdilek’in açıklamaları