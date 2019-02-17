BB Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor: 4-2

Salih TEKİN / ERZURUM,()-

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Egemen (xxxx), Lokman (xxx), Scuk (xxx), Obertan (xxx), Leo (xxx), Emrah (xxx), İbrahim (xxx), Eduok (xxx) (Dk. 78 Sunu (x), Kanstrup (xx) (Dk. 21. Serkan (xxx), Opseth (xx) (Dk. 63. Rashad Muhammed (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Kone (xx), Uğur (xx), Mattias (xx), Douglas (xx) (dk78. Fatih (x), Rybalka (xx) (Dk.59. Özer (x), Diabate (xx) (dk. 86 Muhammet (x), Hakan (xx), David Braz (xx), Emre (xx), Ndinga (xx)

GOLLER: Dk. 2 Scuk (p), Dk. 30 ve.60. Eduok Dk. 72 Obertan(BB.ERZURUMSPOR), Dk.12 Rybalka, Dk.56 Hakan (DG.SİVASSPOR)

SARIKART: Lokman, Rashad Muhammed (BB. ERZURUMSPOR), Dogulas, Uğur, David Braz, Ndinga, Kone (DG.SİVASSPOR)

Spor Toto Süper Lig’in 22’inci haftasında BB Erzurumspor, evinde Demir Grup Sivasspor’u 4-2 mağlup ederek 8 hafta sonra 3 puana ulaştı. BB Erzurumspor’un 4’üncü dakikada Scuk’un penaltıdan attığı gol ile konuk ekibin 12’nci dakikada Rybalka’nın ayağından bulduğu gol VAR görüntüleriyle geldi. Mavi-beyazlılar, bu sezon boyunca ilk kez rakip kaleleri 4 kez havalandırdı.

Mavi-beyazlıların ligin devre arasında Norveç ekibi Sarpsborg 08 FF’den transfer ettiği Rashad Muhammed, maç öncesi acı haber aldı. Rashad Muhammed’in Norveç’te yaşayan sevgilisinin trafik kazasında öldüğü haberi verildi. Büyük üzüntü yaşayan futbolcu, acısına rağmen Sivas maçında oynamak istediği bildirdi. Rashad, maç kadrosunda yedekler arasında yeraldı. Muhammed 63’üncü dakikada oyuna dahil oldu.

BB Erzurumspor, maça formaların göğsünde ‘Taraftar’ yazısıyla çıktı. Göğüs reklam sözleşmesini fesh eden mavi-beyazlılar, ‘en büyük sponsor taraftar’ sloganıyla lig başından beri takımı destekleyen taraftara teşekkür etti.

2’nci dakikada Obertan’ın kullandığı köşe atışında cezaalanı içinde topla buluşan İbrahim kendini yerde buldu. Bir süre oyunu devam ettiren hakem Bülent Yıldırım, BB Erzurumsporluların itirazı üzerine VAR’a gitti. Görüntüleri izleyen Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi.

4’üncü dakikada Penaltıyı kullanan Scuk, topu ağlara gönderdi: 1-0.

6’ncı dakikada Sivassporlu Emre cezasahasına girerken sert vurdu, kaleci Sehic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

9’uncu dakikada köye köşe atışında Lokman’ın dokunduğu top cezaalanı sol çizgisinde bekleyen Kone’nien önüne duştu. Bu futbolcunun vuruşunda top auta gitti.

12’nci dakikada Diabate’nin ortasında topla buluşan Rybalka’nın kafa şutu ağlara gitti. Hakem ofsayt kararı verdi. Yıldırım, bu pozisyonun ardından bir süre VAR odasından gelen kararı bekledi. Hakem Bülent Yıldırım, VAR odasındaki hakemlerle görüşmesinin ardından gol noktasını gösterdi: 1-1.

24’üncü dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah’ın ortasında cezaalanında Eduok topla buluştu. Cezaalanındaki karambolde Eduok, topu ağlara gönderemedi.

30’uncu dakikada Leo’nun ortasında Opseth vurdu, defansın arkasına sarkan Eduok’un şutu ağlara gitti: 2-1.

45’nci dakikada Emre’nin soldan ortasında gelişine vuran Ndinga, topu üsten auta gönderdi. 5 dakika uzayan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

56’ıncı dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kone’nin sağdan ortasında topa gelişine vuran Hakan takımının 2’inci golünü attı: 2-2.

60’ıncı dakikada defanstan çaldığı topla cezaalanına girerken sert vuran Obertan’ın şutunu kaleci Tolgahan yumrukladı. Eduok, önüne düşen topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2.

72’nci dakikada İbrahim’in pasında topla buluşan Obertan sert ve düzgün vurdu. Top ağlara gitti:4-2.

79’ncu dakikada BB Erzurumspor cezaalanı içinde topla buluşan Kone sert vurdu. Köşeye giden topu Sehic son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 4-2 Erzurumspor'un üstünlüğü ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)