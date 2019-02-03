BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 0-1

Salih TEKİN / ERZURUM ()

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Egemen (x), Leo (xx), Taylan (x), Tolga (x) (Dk. 25 Serkan Kurtuluş xx), İbrahim (xx) (Dk. 79 Emrah x), Eduok (xx), Kanstrup (xx), Rashad Muhammed (x) (Dk. 64. Obertan xx). Opseth (xx), Jasmin Scuk (xx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Petrucci (x) (Dk. 53 Abdullah x), Boldrin (xxx), Awaziem (xxx), Moroziuk (xx), Saadane (xx), Abarhoun (xx), Umar (xxx) (Dk. 85 Orhan x), Melnjak (xx), Muriç (xxx), Aatif Chahechouhe (x) (Dk. 63 Nakoulma xx)

GOLLER: Dk. 76 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Egemen (BB Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u konuk etti. Maçı konuk ekip Boldrin’in golüyle 1-0 kazandı.

7’nci dakikada Jasmin Scuk’un çıkardığı topla buluşan Opseth, Çaykur Rizespor ceza alanına girdi. Kale çizgisine inen Opseth vurdu, kaleci Gökhan seken topu son anda yakaladı.

24’üncü dakikada Boldrin’in pasıyla BB Erzurumspor’un ceza alanına sağdan giren Umar sert vurdu, top az farkla auta çıktı.

39’uncu dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Opseth, aşırtma bir şurt çıkardı, defansa çarpan top kornere çıktı.

40’ıncı dakikada İbrahim’in kullandığı korner atışında topla buluşan Rashad Muhammed’in şutunu defans kornere çeldi.

42’nci dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Rashad Muhammed, müsait durumdaki Taylan’a pas çıkardı. Taylan’ın sert ve düzgün şutu ağlara gitti. Gol kararı veren hakem Özgür Yankaya, VAR’a gitti. Görüntüleri izleyen Özgür Yankaya golü iptal ederek 'faul' dedi.

67’nci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Opseth, müsait durumdaki Obertan’ı gördü. Topla ilerleyen Obertan’ın sağ çaprazdan vuruşunu Çaykur Rizespor defansı kornere gönderdi.

76’ncı dakikada ev sahibi takımın ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Umar, Boldrin’e pas çıkardı. Boldrin’in sol çaprazdan şutu Sehic’in yanından ağlara gitti: 0-1.

89'uncu dakikada Emrah’ın kullandığı korner atışına iyi yükselen Egemen’in sert kafa şutunca kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Çaykur Rizespor 3 puanın sahibi oldu.

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