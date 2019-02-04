Bayram Kayan, Dünya Şampiyonası’nda

BURSA Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı’nın milli sporcusu Bayram Kayan, ikinci kez dünya şampiyonu olmak için tatamiye çıkacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan olan ve Türk sporcuların da dünya şampiyonluğu için ter dökeceği Dünya Para Taekwondo Şampiyonası, 5 Şubat’ta başlayacak. Antalya’da iki gün sürecek şampiyona, 69 ülkeden toplam 654 sporcunun kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Ay yıldızlı formayı giyecek olan Osmangazi Belediyespor’un başarılı taekwondocusu Bayram Kayan, K44 kategorisi +75 kilogramda rakipleriyle karşılaşacak.

Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarılı dereceleri olan Kayan’a yürekten inandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Taekwondo Takımı sporcumuz Bayram Kayan, yıl içerisinde elde ettiği çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. İyi bir kamp dönemi geçiren sporcumuz, dünya şampiyonasına hazır. İnşallah ülkemizi ve Osmangazi’yi en iyi şekilde temsil edecek sporcumuz bizlere büyük mutluluk yaşatacak” dedi.

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