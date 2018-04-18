Bayraklı'da amatörlere destek sürecek

İZMİR, ()

BAYRAKLI Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçede faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübünün yönetici ve antrenörleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Sporculara yeni salon ve saha müjdesi veren Başkan Karabağ, "Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Takımlarımızla tek tek görüşüp, imkanlarımız dahilinde her konuda kulüplere destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Karabağ, "Biz göreve gelir gelmez resmi maçların oynanabileceği iki tesis bir de spor salonu yaptık. Halı sahaları iyileştirdik. Yeni halı sahalar yaptık. Yer bulsak resmi maçların oynanabileceği bir futbol sahası ve salon yapmak istiyoruz. Umuyorum bu sene Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) bir takım çıkar ve Bayraklı'yı temsil eder" diye konuştu.

Bayraklı'ya yeni spor alanları müjdesi de veren Başkan Karabağ, "Tapu Müdürlüğü'nün orada toprak bir arazimiz var. Yeni Girne'de de bir arazimiz mevcut. 5 bin metrekare resmi tesis alanı var. Oraya güzel bir spor salonu düşünüyoruz. Çok amaçlı bir salon olarak hayata geçecek. Biz Bayraklı Belediyesi'ni yarışmacı takım yapmadık. Belediye takımları gelirlerinden binde 12 pay alabilen komik bir duruma geldi. Bayraklı Belediyesi'nin spor kulüplerine aktaracağı para minimuma çekildi. Kulüpler ancak kendi gelirleri ve sponsorlarla ayakta durabiliyor. İş tamamen paraya dönmüş. Ama yine de altyapıda yetiştirici olmak belli ölçüde mümkün. Biz de bu konuda önemli destekler vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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