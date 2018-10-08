Bayraklı Belediyespor galibiyetle başladı

İZMİR, ()

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyespor'u 58-55 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılşmada baştan sona iyi bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlı ekipte Eyfel Akar 16, Burcu Karahan 12, Seda Aydın ve Cansu Aslan 6'şar sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Lig uzun bir periyot. Galibiyetle başlamak moral açısından önemliydi. Kızlarımız da bunu başardı. Önümüzdeki maçlarda özellikle sakatlıkların olmadığı çekişmeli ve güzel bir lig diliyorum. Takımımıza da ayrıca başarılar diliyorum" dedi.

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