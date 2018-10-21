Bayburtspor'a İstanbul'da yardım gecesi düzenlendi

İSTANBUL,()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü için İstanbul'da yardım gecesi organize edildi.

Bayburtspor'a destek amacı ile düzenlenen organizasyona Bayburtlu olan İstanbul Valisi Vasip Şahin ev sahipliği yaptı. Özel bir teknede gerçekleştirilen geceye, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburtspor Başkanı Ersoy Özbek, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile 150'ye yakın Bayburtlu iş adamı katıldı. Ünlü iş adamı Ethem Sancak da organizasyona katılan ve destekte bulunanlar arasındaydı.

Yardım gecesinde konuşma yapan isimler, Bayburt'un ve Bayburtspor'un layık olduğu yere gelmesi için uğraş verdiklerini söylediler.

Organizasyonda 3 milyon TL'ye yakın para toplanırken, katılan iş adamlarına teşekkür amaçlı arkalarında isimlerinin yazılı olduğu sarı siyah forma ve atkı hediye edildi. Bayburtlu iş adamı ve aynı zamanda Galatasaray Kongre Üyesi Dinçer Azaphan da, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'a arkasında isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)