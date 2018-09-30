Bayburtspor'a enerji dolu yardım

Bayburt,()

Almanya'da yaşayan Bayburtlu iş adamı Muhammed Karaoğlu, Bayburt Özel İdarespor'a sponsor oldu. AN ZENTRİUM adlı yiyecek içecek şirketi bulunan Karaoğlu, memkeketi Bayburt'un adını verdiği "bybrt69" enerji içeceği de üretiyor.

Şu an sadece Almanya'da satılan enerji içeceği Nisan 2019'da Türkiye'de de üretilmeye başlanacak. Bayburtspor'u üst liglerde görmek isteyen Karaoğlu, verdiği sponsorluk desteğinin yanı sıra 3'üncü Lig'de mücadele eden takımın otobüsünü de özel bir tasarım ile giydirdi.

Muhammed Karaoğlu yaptığı açıklamada, "Hiçbir maddi beklentimiz yok. Sadece memleketimize hizmet için yapıyoruz. Bizdeki Bayburt sevgisi bunu gerektiriyor. Sporu da seviyoruz. Şehir için önemli olan bu takıma, gençlerimize destek olmayı bir vazife edindik" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)