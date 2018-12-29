Baturalp Ünlü'nün havuzda rekor yılı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()-

Denizlili milli yüzücü Baturalp Ünlü, İstanbul'da yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre karışık erkekler kategorisindeki 2.01.11'lik derecesiyle 15-16 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu. Genç yüzücü, sadece 2018 yılında katıldığı kısa ve uzun kulvar yüzme yarışlarında 12 farklı rekora imza attı. İstanbul Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'na 47 kulüpten 284 sporcu katıldı. 200 metre karışık erkeklerde kendi yaş grubunda rekorun yeni sahibi olan Baturalp Ünlü, üst üste kırdığı rekorları sürdürdü.

Mart ayında Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 400 metre bireysel karışıkta 4.30.11'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Baturalp, sezon boyunca performansını zirvede tutmayı başardı. Mayıs ayında Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda 400 metre karışıkta kendine ait rekoru 4.29.27'yla kıran sporcu, şampiyonadan bronz madalyayla ayrıldı. Temmuz ve kasım aylarında İstanbul'da katıldığı yarışlarda kısa ve uzun kulvarda 200 metre, 400 metre, 800 metre serbest ve karışık dallarda yine rekorlar kıran Baturalp Ünlü, performansıyla Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Genç yüzücünün antrenörü Musa Özcan, Baturalp'in sürekli üstüne koyarak ilerlediğini ve aynı performansı 2019 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da göstermek için çalışacaklarını kaydetti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı kendilerine hedef koyduklarını belirten antrenör Özcan, 2024 Olimpiyatları'nda da madalya kazanmayı hayal ettiklerini söyledi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da yüzmede büyük işler başaran genç yüzücüyü kutladı.

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