Basketbol Süper Ligi’nde yabancı oyuncu sayısı 6'dan 5'e indirildi

İSTANBUL,()

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak yabancı oyuncu sayısıyla ilgili değişiklik yaptı. Mevcut dönemde uygulanan altı yabancı oyuncu sayısının, 2018-2019 sezonu ile birlikte beşe indirilmesine karar verdi.

Türk oyuncuların daha fazla süre almalarını istediklerin için bu değişikliği yaptıklarını ifade eden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmaları çok önemli. Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, Ay-yıldızlı Milli Takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"OYUNCULARIMIZIN BU ÇOK KIYMETLİ FIRSATI DEĞERLENDİRECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Federasyon olarak kulüplerle karar sürecinde sürekli değerlendirmelerde bulunduklarını da belirten Türkoğlu, "Amacımız, Basketbol ailesinin tüm değerli paydaşlarını hak ettiğimiz büyük başarılar için doğru ve milli bir hedef etrafında kenetlemekti. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Federasyon olarak, Milli Takımımız ve kulüplerimizin başarılarını her alanda sürdürebilmeleri için desteğimiz artarak sürecek. Oyuncularımızın bu çok kıymetli fırsatı değerlendireceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı oyuncusu sayısı ile ilgili karar gelecek sezondan itibaren geçerli olacak ve iki yıl boyunca Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde beş yabancı oyuncu kuralı devam edecek.