Basketbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı

İSTANBUL / Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda çeşitli Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüpleri bildirdi. Buna göre Türk takımlarının katılacağı organizasyonlar şöyle; -ERKEKLER- Turkish...