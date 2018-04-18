Başkan Yazgı, tenisçi kardeşlerin başarısı kutladı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - TENİS Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvasında birinci olarak Aksaray’ı başarıyla temsil eden Zafer, Muzaffer ve Ramazan Karakaya kardeşler, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’yı makamında ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan,Tenis Antrenörü Mine Çiftçi ve babaları Cemal Karakaya ile birlikte Başkan Yazgı’yı makamında ziyaret eden tenisçi kardeşleri, gösterdikleri başarılı performanstan dolayı Başkan Yazgı tebrik etti. Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, sportif faaliyetlerde Aksaray’ın çok başarılı olduğunu belirterek, Aksaray’da spora sağladığı katkılardan dolayı Başkan Yazgı’ya Teşekkür etti. Antrenör Mine Çiftçi ise Aksaray’da çok yetenekli sporcular bulunduğunu bu sporculara sağlanan destekle Türkiye’de ve Avrupa’da önemli başarılara imza atılabileceğini özellikle vurguladı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’da Tenis turnuvalarında gösterdikleri başarılı performansla birincilik elde ederek gelecek için umut vaat eden Zafer, Muzaffer ve Ramazan Karakaya adlı kardeşleri kutladı.

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