Başkan Türel Antalyaspor'u ziyaret etti

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 2. yarısı için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor oyuncuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Başkan Türel, 2. yarıda her şeyin daha iyi olacağını belirterek, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolculara başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'u ziyaret etti. Oyuncularla ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Türel, bir süre takımın antrenmanı izledi. Başkan Türel daha sonra tesislerde kısa bir inceleme yaptı.

TÜREL OYUNCULARA SESLENDİ

Futbolcularla yakından ilgilenen ve tek tek sohbet eden Başkan Türel, teknik ekipten ligin 2. yarısı için gerçekleştirilen hazırlık ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra antrenman sahasına geçen Menderes Türel, ilk yarıda elde edilen başarılı performans nedeniyle takımı kutladı. Antalyaspor'un ilk yarıda herkesin beklentisinin üzerinde bir başarı gösterdiğine dikkati çeken Türel, 2. yarıda daha iyi bir performans göstereceklerine inandıklarını belirtti.

TÜREL: BİZ HER ZAMAN SİZİNLEYİZ

Oyunculara, "Biz her zaman sizinleyiz" diye seslenen Başkan Türel, “Ben taraftarlıktan geliyorum. Hatta amigoluktan geliyorum ve o işin şeref olduğunu söylüyorum. Her maçta gönlümüz onlarla. Bundan sonrası artık inşallah en güzel şekilde yeşil sahalarda onlara düşüyor, size düşüyor. 2. yarıda hepinize başarılar diliyorumö" dedi. Takımın antrenmanının bir bölümünü izleyen Türel, fitness salonunu da gezerek yeni gelen aletleri inceledikten sonra tesislerden ayrıldı.

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