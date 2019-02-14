Başkan Kaya, taraftarları maça davet etti

NEVŞEHİR, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor'da yönetim, taraftarları hafta sonu oynanacak Nazilli Belediyespor karşılaşmasına davet etti.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya yaptığı açıklamada, takımlarının 21'inci haftası geride kalan ligde topladığı 43 puanla lider durumda olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu hatırlattı. Kırmızı-beyazlı ekibin Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ligde 36 puan ile 3'üncü sırada bulunan Nazilli Belediyespor ile karşılaşacağını ifade eden Kaya, bu maçta tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Kaya, "Biz bu yolu şampiyonluk parolası ile çıktık ve buna ulaşacağımıza inanıyorum. Bu hafta gerçekten önemli bir maçımız var. Bu maçta taraftarlarımıza güzel bir futbol izlettirerek 3 puan hediye etmek istiyoruz. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve yönetim kadromuz buna inanıyor" dedi.

Gazi Stadı’nda oynanacak olan Nevşehir Belediyespor -Nazilli Belediyespor müsabakasında tüm stadın dolacağına inandığını kaydeden Kaya, taraftarlardan her zamanki desteklerini arttırarak sürdürmelerini istedi. Taraftarların özellikle kendi evlerinde oynadıkları müsabakalarda en önemli güçleri olduğunu vurgulayan Kaya şöyle konuştu:

"Bu güne hep yanımızda olan taraftarlarımızın desteğinin şampiyonluğa bu kadar yaklaştığımız dönemde artarak süreceğine yürekten inanıyorum. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlarımızdan biri olan Nazilli Belediyespor maçında da taraftarlarımızın stadı doldurarak doksan dakika boyunca takımlarını desteklemelerini istiyoruz. Bu desteği verirken taraftarlardan ricamız kulübümüzün ceza almaması için kötü tezahüratta bulunmamaları ve merdiven boşluklarına oturmamaları. Fedakar taraftarlarımızın bu desteğinin sonucu onlara sezon şampiyonluk kupasını hediye edeceğimize inanıyoruz."



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