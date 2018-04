Başkan Bilici'den kadın futbolculara teşekkür

Levent YENİGÜN/KEMER, () - YENİ Kemer Belediyespor Başkanı Ömer Bilici, 2'nci Lig'e yükselme play- off maçında elenen kadın futbolcular, yönetim ve teknik heyete teşekkür etti. Bilici, "Gelecek yılın planlamasına başladık ve gelecek sezon için artık hedefimiz belli" dedi.

Geçen yıl Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün destekleriyle kurulan Yeni Kemer Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bu sezon bulunduğu Kadınlar 3'üncü Lig 14'üncü Grup'ta 10 maçını 10 galibiyetle tamamladı. Bu maçlarda 91 gol atıp sadece 6 gol yiyen kadın futbolcular 2'nci Lig'e yükselme yolunda play- off'lara katılma hakkı kazandı. 12 Nisan'da Afyonkarahisar'da oynanan maçta 7 Eylül Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Yeni Kemer Belediyespor takımı 90 dakikası 1-1 tamamlanan maçın uzatma dakikalarında sahadan 4-1 yenik ayrılarak play-off mücadelesine veda etti.

Yeni Kemer Belediyespor Başkanı Ömer Bilici, son iki sezonda yapılanmada sürekli üstüne koyarak gittiklerini söyledi. Gelecek sezon için hedeflerini şimdiden koyduklarını vurgulayan Ömer Bilici, "Geçen yıl kurulan ve bu yıl yaptığımız transferlerle harikalar yaratan takımımız maalesef play- off'lardan elendi ama bize gelecek için de büyük bir deneyim oldu. Bu nedenle öncelikle bize her zaman maddi ve manevi destek olan ve her daim sporun, sporcunun yanında olan değerli Kemer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gül'e, yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Yeni Kemer Belediyespor yönetimi olarak bugün itibariyle gelecek yılın planlamasına başladık ve gelecek sezon için artık hedefimiz belli. Çok iyi bir takımımız var, yapacağımız transferlerle de daha iyisini oluşturacağız. Bu kadar kısa süre içerisinde kurduğumuz takımımızın bu yıl neler başarabileceğini gördük ve bu gelecek için bize ışık oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI