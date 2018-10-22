Başkan Ali Koç'tan Tyler Ennis'e ziyaret

İSTANBUL () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Fenerbahçe maçında sakatlanarak maçı yarıda bırakan ve hastaneye kaldırılan sarı lacivertlilerin yeni transferi Tyler Ennis'i bu akşam başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ziyaret etti.

Başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, dünkü maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün bir operasyon geçiren yeni transfer Tyler Ennis'i hastanede ziyaret etti. Sol bacak kaval kemiğinde deplase kırık olan Tyler Ennis'le bir süre sohbet ederek moral veren Ali Koç ve Semih Özsoy, oyuncuya desteğini gösterdi.