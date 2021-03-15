Başkan Ali Koç ile Emre Belözoğlu'ndan Kritik Toplantı! Toplantının Gündem Maddesi Erol Bulut

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe zor zamanlar geçiriyor. Fenerbahçeliler'in şampiyonluk yolunda ağır darbe alması ve takımda yaşayan gelişmelerden dolayı Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu bir araya gelecek. Yapılacak olan toplantı için nefesler tutuldu. Taraftarlar toplantıdan ne karar çıkacağını merak içinde bekliyor. Koç ve Belözoğlu'nun alacak olduğu kararlar sarı-lacivertli takımın kaderini belirleyebilir. Kritik toplantıda Erol Bulut'un takımdaki geleceği ile ilgili konuşulacakken, Diğer yandan hakem kararları da toplantının gündem maddesi olacak.

Fenerbahçe, sezonda yapmış olduğu transferler ile adından sıkça söz ettirirken, takımın yenilenmesi bile Fenerbahçe'deki olumsuz havayı dağıtmadı. Süper Toto Süper Lig'in 30 haftasında gençlerbirliği'ni 2-1 yenilen Fenerbahçe, ev sahibi olduğu Kadıköy'de son 4 maçta galibiyet alamadı. Sarı-lacivertli takım bu sezon iç sahada almış olduğu 6 mağlubiyet ile rekor kırdı. Fenerbahçe 24 haftada Galatasaray'a 1-0 mağlup olurken, 26. Haftada Göztepe'ye 1-0 Mağlup olup 28. haftada Antalyaspor ile olan karşılaşmasında 1-1 berabere kalmıştı. Süper Toto Süper Lig'in 30. haftasında da makus kaderini yenemeyen Fenerbahçe 2-1 yenilerek evinde 4 maç üst üste galibiyet kazanamadı.

Diğer yandan ise sarı-lacivertli takımın taraftarları artık bu duruma daha fazla sabredemiyor. 24 puan ile Ligin son sırasında bulunan Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen takımın teknik direktörü istifaya davet edildi. Taraftarlar Erol Bulut'un bu sezon Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandıramayacağını düşünüyorlar. Sarı-lacivertli takımın taraftarları sosyal medya hesapları üzerinden Erol Bulut'u istifaya davet ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile direktör Emre Belözoğlu, Beşiktaş'la yapılacak derbi öncesi bir araya gelecek. 21 yılın ardından kendi evinde Gençlerbirliği'ne yenilen Fenerbahçe'nin son durumu ve teknik direktör Erol Bulut’un geleceği ile hakem kararları konuşulacak. Alanında başarılı futbolcular ile tekrardan kurulan takımın hala neden bu kadar başarısız bir yol izlediği merak edilirken, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun kritik kararlar alacağı tahmin ediliyor.