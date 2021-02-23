Başkan Ağaoğlu'ndan Avcı yorumu: Keşke demek tarzım değil!

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıkktığı 17 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 48 puana ulaşan Trabzonspor, yeniden şampiyonluk potasına girdi. Seon başında 8 maçta sadece 6 puan toplayabilen ve şampiyonluk yarışında havlu attığı söylenen Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte 42 puan aldı ve zirvedeki üç takımın peşine takıldı. Tecrübeli teknik adamla birlikte kalesini de gole kapatan bordo mavililer, 17 maçın 9'unda kalesinde gol görmedi. Başarılı defansı ve gol yollarında kilidi açan isimleriyle üç puana ulaşan Trabzonspor, 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

"Hoca gelir gelmez altyapıdan 6 oyuncu seçti"

Abdullah Avcı'nın başarılı grafiğini gören birçok taraftar "Keşke Avcı sezon başında gelseydi" demeye başladı. Trabzonspor'un çıkışı hakkında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'nın altyapıya ve kadro genişliğine verdiği önemden bahsetti. Abdullah Avcı'nın ayağının tozuyla hemen 6 altyapı oyuncusunu takıma kazandırdığını kaydeden Ağaoğlu, tecrübeli teknik adamın ne kadar sağlam öngörülerde bulunduğunu anlattı. Ağaoğlu, Trabzonspor'un uzun lig maratonunda koronavirüs, sahatlıklar ve kart cezaları gibi birçok olumsuzlukla karşılaşacağının Avcı tarafından tahmin edildiğini aktardı.

Fenerbahçe maçına doğru!

Kritik Başakşehir maçında altyapıdan gelen Kağan Moradoğlu, Faruk Can Genç ve Atakan Gündüz'ün de görev aldığını belirten Başkan Ağaoğlu, teknik ekibin büyük bir başarı sergilediğini dile getirdi. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un felsefesini ve kenti bütünüyle benimsediğine işaret eden Ağaoğlu, görevlerinin sıkıntılı dönemlerde takımın sorunlarını çözmek olduğunu kaydetti. "Keşke Avcı sezon başında gelseydi" şeklinde bir düşünceye sahip olmadığını ve "keşkeleri sevmediğini" dile getiren Ağaoğlu, geçmişi değiştirmenin imkansız olduğunu belirtti. Pazar günü Trabzon'da oynanacak Fenerbahçe maçında takımın stresli olmadığına değinen Ağaoğlu, her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını ve Fenerbahçe maçının da bunlardan biri olduğunu vurguladı.