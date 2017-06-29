Başbakan Yıldırım'dan Macar Başbakanına Galatasaray Forması Hediyesi

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çankaya Köşkü'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın onuruna resmi akşam yemeği verdi.



Yıldırım, futbola olan tutkusu ve Türkiye'den de Galatasaray'a ilgi gösterdiği bilinen Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topu hediye etti.