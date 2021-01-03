Başakşehir Zirveden Hızlı Düşüyor!

Süper Lig’in geçtiğimiz sezonunu şampiyon olarak tamamlayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, son karşılaşmasını da Alanyaspor’a deplasmanda aldığı yenilgi ile tamamlayarak mağlubiyet zincirini kıramamış oldu.

Yaşanan karşılaşmada etkili bir oyun sergilemekte zorlanan Başakşehir, Alanyaspor deplasman karşılaşmasını Adam Bareiro (19’), François Moubandje (27’) ve Tayfur Bingöl’ün (83’) attığı goller ile 3-0 mağlup olarak tamamladı.

Başakşehir'in Zirveden Başlayan Süper Lig Serüveni Aşağı Yönde Devam Ediyor

Geçtiğimiz süreçlerde Süper Lig şampiyonu olarak ilk kez ülkemizi ulusal arenada, Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme şansı bulan Başak şehir, büyük Premier Lig takımlarından olan Manchester United karşısında aldığı galibiyet dışında büyük bir başarı gösterememişti.

Başakşehir Süper Lig’de bu sezon son 7 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Bu son 7 haftada Başakşehir Futbol Kulübü Beşiktaş’a mağlup oldu. Devamında ise Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmalar beraberlik ile sonuçlandı. Sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmaları mağlubiyet ile tamamladı. Sonraki hafta Kasımpaşa ile berabere kalan Başakşehir, son karşılaşmasını ise Alanyaspor ile gerçekleştirdi ve mağlup oldu.

Bugüne kadar Süper Lig’de 12 sezon geçiren Başakşehir Futbol Kulübü daha önce hiçbir sezonda kendi kalesinde bu kadar yüksek sayıda gol görmemişti. Başakşehir şu anda ligde ağlarında en fazla gol gören ikinci kulüp. Toplam 15 maçta 27 gol yemiş konumda olan Başakşehir'in savunma kanadında bir şeylerin ters gittiğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Takımın teknik direktörü Okan Buruk da bu durumun farkında olmalı ki yapılan karşılaşmalarda tam 12 farklı dörtlü defans dizilimi kombinasyonu ile sahada verimli olacak formülü bulmaya çalışmakta. Kulübün mağlubiyet serisinden kurtulamayışı ise hala verimli bir dizilime ulaşılamadığına işaret ediyor.

Süper Lig Tarihindeki En Verimsiz Sezon

Başakşehir Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi’nde istediği başarıyı yakalayamayışı sonrasında başlamış olduğu Süper Lig serüvenine şimdiye kadar geçirdiği 12 sezonda görülmemiş bir başarısızlık ile giriş yaptı. Başakşehir’in mücadele ettiği son 12 Süper Lig sezonu incelendiğinde bu sezonların ilk 16 haftalık istatistiklerine göre Başak şehir en kötü başlangıcını ilk 2009-10 sezonu içerisinde 25 gol yiyerek yapmış. Bu yılki sezonun ilk 16 haftasını ise 4 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Başak şehir Futbol Kulübü, bu süreçte rekor bir rakam ile kalesinde 27 gol gören ekip, yalnızca 21 gol atma şansı bulabildi. Başak şehir katıldığı son 12 Süper Lig sezonun ilk 16 haftasında, 2019 - 2020 sezonunda 27 gol atmış ve 16 gol yemiş, 2018 - 2019 sezonunda 21 gol atmış ve 7 gol yemiş, 2017 - 2018 sezonunda 29 gol atmış ve 17 gol yemiş, 2016 - 2017 sezonunda 31 gol atmış ve 11 gol yemiş, 2015 - 2016 sezonunda 23 gol atmış ve 14 gol yemiş, 2014 - 2015 sezonunda 20 gol atmış ve 8 gol yemiş, 2012 - 2013 sezonunda 17 gol atmış ve 20 gol yemiş, 2011 - 2012 sezonunda 21 gol atmış ve 16 gol yemiş, 2010 - 2011 sezonunda 20 gol atmış ve 17 gol yemiş, 2009 - 2010 sezonunda 18 gol atmış ve 25 gol yemiş, 2008 - 2009 sezonunda 17 gol atmış ve 21 gol yemiş, 2007 - 2008 sezonunda ise 19 gol atmış ve 18 gol yemiştir.