Başakşehir ve Demba Ba Yollarını Resmi Olarak Ayırdı!

Edinilen son bilgilere göre Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Demba Ba ile karşılıklı bir anlaşma ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada şampiyon ailenin unutulmaz parçalarından biri olan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk golü atarak tarihi geçen Demba ba’ya bugüne kadar takıma vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür edildiği ve tecrübeli golcüye kariyerinin geri kalan bölümünde de başarılar dilendiği ifade edildi.

Demba Ba'nın Başakşehir ile yolların resmi bir şekilde ayırması ile futbolseverlerin beklemiş olduğu ayrılık yaşandı. Yapılan açıklamaya göre turuncu lacivertliler tecrübeli futbolcu olan Demba Ba'nın mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu. Açıklama Medipol Başakşehir'in resmi sitesinden yapıldı ve konu hakkında bilgi verildi.

Şampiyon Ailenin Unutulmaz Parçası

2009 senesinden bugüne kadar turuncu lacivert forma altında başarı ile oynayan ve gösterdiği performans ile şampiyonlukta da önemli bir pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı bilgisi duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golü atan ve şampiyon ailenin unutulmaz parçalarından biri olan Demba Ba’ya vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür edildi ve kariyerinde de başarılar dilendi.

Demba Ba Kimdir? Kaç Yaşında?

Tecrübeli futbolcu Demba ba Fransa'da doğumludur ancak Senegallidir. 25 Mayıs 1985 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Sevr’de 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. 14 yaşında iken 1999 senesinde futbol eğitimlerine başlamış ve hayali olan İngiltere takımlarında oynamak adına sonraki yıllarda da çeşitli görüşmeler yapmıştır. Ancak bu amacına ulaşamadığı zaman 2005 yılında Fransa 3. Ligi ekipleri arasında yer alan Rouen ile bir anlaşma yapmıştır.

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan futbolcu 2014-2015 sezonda 8 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Beşiktaş'ta oynadığı 44 maçta ise 27 gol atarak en çok gol atan yabancı futbolcu seçilmiştir.