Başakşehir- Kayseri Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman, Saat Kaçta ?

Süper Lig'in 41. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde kalmak için direnen Kayseri ekibi, Başakşehir'e galip gelerek rahatlamak istiyor. Başakşehir - Kayserispor maçı hangi kanalda? Merak edilen soruların cevabı ise haberimizde.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak. Küme düşme hakkında olan Kayserispor, 44 puanla düşme potasına girme eşiğinde takım, başakşehir karşısında galip gelerek üst sıralara kendini atmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Sivas deplasmanında almış olduğu 1 puan ile ligde kalmayı garantileyen Medipol Başakşehir, Yeni haftaya 44 puan ile 14. sırada yer alıyor. Son 5 maçında istikrarlı davranan İstanbul ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile toplamda, 11 puan topladı. 3 mağlubiyet yaşamayan Kayserispor ise, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Takım 40 puan ile düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Başakşehir - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek olan heyecan dolu karşılaşma 20.30'da başlayacak. Rekabet dolu çekişmeli maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Bir önceki hafta Sivas deplasmanında almış olduğu 1 puan ile ligde kalmayı Başaran Medipol Başakşehir, yeni haftaya 44 puan ile 14. sırada yerini aldı.. Son 5 maçta mağlubiyet eş inmiyor İstanbul ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı.

Son üç maçında mağlubiyet yaşamayan, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Kayserispor ise 40 puan ile düşme hattının üzerinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ise ev sahibi, 2-0 olarak kazanmıştı.

Eksikler

Turuncu lacivertli takımda bu karşılaşma öncesinde eksikler mevcut. . Başakşehir’de 4 eksik bulunuyor.

Başakşehir'de sezonu bitiren Giuliano ile tedavileri devam eden Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen forma giyemeyecek.

Dört futbolcu Sarı Kart Ceza Sınırında

Başakşehir'de bazı futbolcular, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takımda, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte , Tolga Ciğerci ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu oyuncular, ilerleyen günlerde gerçekleşecek olan Kayserispor maçında da sarı kart görmeleri durumunda İstanbul ekibinin Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak.