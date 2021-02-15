Başakşehir Göztepe’ye Yenildi! Küme Düşme Çanları Çalıyor!

Süper Ligin 25. Haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir ile karşılaşması yaşandı. İzmir temsilcisi Göztepe, son şampiyon Başakşehir’e karşı çıktığı maçı 2-1’lik galibiyetle bitirdi. Göztepe’nin iki golünü 24.dakikada Soner ve 53.dakikada Zulj attı. Göztepe’nin puanı 29 olurken Medipol Başakşehir ise 24 puanla küme düşme hattına geriledi.

Süper Lig’in 25. Haftasında çok zorlu zamanlar geçiren Medipol Başakşehir, Göztepe ile dün yapılan karşılaşmasında mağlup oldu. Göztepe 24. dakikada Soner, 52. dakikada Zulj ile topu ağlara kavuştururken, Medipol Başakşehir de Deniz Türüç’ün 59. Dakikada attığı gol ile 1 sayı almayı başardı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son 7 haftadır oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Medipol Başakşehir 24 puan ile ligde 18. Sıraya yerleşti. Medipol Başakşehir 2011-2012 döneminden beri ilk defa üst üste 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Okan Buruk’un yerine gelen Aykut Kocaman bile Başakşehir’i kurtaramadı ve Aykut Kocaman’la çıkılan 3 maçta da yenilgiye uğradı. Göztepe ise ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Önümüzdeki hafta yani ligin 26.haftasında, Süper Ligde Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşacakken, Göztepe de İstanbul’a Fenerbahçe ile karşılaşmaya gidecek.

Medipol Başakşehir taraftarları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini belli ettiler. “Fenerden 4-5 futbolcu aldılar takımın ekolü bozuldu. Başakşehir takımı daima dikine oynayan bir takımdı.” diyen taraftarlar Başakşehir’in iyi performans göstermemesine oldukça kızgın.

İLK 11'LER

Göztepe’nin ilk 11’inde İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic yer aldı.

Başakşehir’in ilk 11’inde Mert, Muhammed, Leo, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Deniz, Berkay, Junior Fernandes, Enzo Crivelli oynadı.

Karşılaşma Gürsel Aksel stadında gerçekleşti. Maçın hakemliğini Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen yaptı.