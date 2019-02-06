Başakşehir, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 

İSTANBUL,()

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde ağırlayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınmayla başladı. İdman koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Geniş alan oyun ve çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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